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Захисники Бахмута проводять як оборонні дії, так і активні штурмові - Міноборони

Захисники Бахмута проводять як оборонні дії, так і активні штурмові - Міноборони

Київ • УНН

 • 331428 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українські захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Росіяни несуть невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Деталі

«Якщо дивитись на всю карту України, то ситуація неоднорідна і, власне, саме так ії треба сприймати», - написала Маляр.

За її словами:

  • на Сході триває наступ ворога
  • окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей ворог продовжує обстрілювати турбуючим вогнем
  • на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні

«Епіцентром залишається Схід. Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський», - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на більшості з них завдяки українським оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють.

Маляр зауважила, що хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

Цитата

«Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована», - розповіла Маляр.

Вона додала, що рішення приймаються згідно з військовою доцільністю.

Доповнення

Генштаб повідомляв 20 квітня, що тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.

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