Захисники Бахмута проводять як оборонні дії, так і активні штурмові - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українські захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Росіяни несуть невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Деталі
«Якщо дивитись на всю карту України, то ситуація неоднорідна і, власне, саме так ії треба сприймати», - написала Маляр.
За її словами:
-
- на Сході триває наступ ворога
-
- окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей ворог продовжує обстрілювати турбуючим вогнем
-
- на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні
-
«Епіцентром залишається Схід. Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський», - повідомила Маляр.
Вона зазначила, що на більшості з них завдяки українським оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють.
Маляр зауважила, що хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але бійці відбили атаки і ворог не пройшов.
Цитата
«Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована», - розповіла Маляр.
Вона додала, що рішення приймаються згідно з військовою доцільністю.
Доповнення
Генштаб повідомляв 20 квітня, що тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.