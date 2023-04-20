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Тривають важкі бої за Бахмут. Сили оборони відбили 22 атаки росіян – Генштаб

Тривають важкі бої за Бахмут. Сили оборони відбили 22 атаки росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 422912 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наразі тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Цитата

«Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

Доповнення

У Бахмуті українські прикордонники відбили дві нічні атаки росіян. Знешкоджено щонайменше 9 окупантів, з яких трьох ліквідували та шістьох поранили.

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