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Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Силы обороны отбили 22 атаки россиян - Генштаб

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Силы обороны отбили 22 атаки россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 422909 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сейчас продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения Сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Цитата

«Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

Дополнение

В Бахмуте украинские пограничники отбили две ночные атаки россиян. Обезврежено по меньшей мере 9 оккупантов, из которых троих ликвидировали и шестерых ранили.

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