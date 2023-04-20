У Бахмуті прикордонники відбили дві нічні атаки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Бахмуті українські прикордонники відбили дві нічні атаки росіян. Знешкоджено щонайменше 9 окупантів, з яких трьох ліквідували та шістьох поранили. Про це повідомляє ДПСУ, передає УНН.
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«Минулої ночі один з прикордонних підрозділів двічі вступав у бій з окупантами. Штурмові групи російських зайд намагалися непомітно в темряві підійти до позицій захисників України. Наші бійці за допомогою тепловізора виявили серед руїн пересування ворога, підпустили його на оптимальну відстань та відкрили вогонь зі стрілецької зброї й гранатометів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що після невдалої спроби штурму загарбники підтягнули резерв та вдруге намагалися прорвати оборону.
«Не змогли. На світанку противник з втратами відступив. Відбиваючи напад, прикордонники знешкодили щонайменше 9 окупантів, з яких трьох ліквідували та шістьох поранили», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що оборона Бахмута зриває ключовий план кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей.