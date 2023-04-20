В Бахмуте пограничники отбили две ночные атаки россиян

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«Прошлой ночью одно из пограничных подразделений дважды вступало в бой с оккупантами. Штурмовые группы российских зайд пытались незаметно в темноте подойти к позициям защитников Украины. Наши бойцы с помощью тепловизора обнаружили среди руин передвижения врага, подпустили его на оптимальное расстояние и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что после неудачной попытки штурма захватчики подтянули резерв и во второй раз пытались прорвать оборону.

«Не смогли. На рассвете противник с потерями отступил. Отражая нападение, пограничники обезвредили по меньшей мере 9 оккупантов, из которых троих ликвидировали и шестерых ранили», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что оборона Бахмута срывает ключевой план кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей.