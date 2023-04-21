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Защитники Бахмута проводят как оборонительные действия, так и активные штурмовые - Минобороны

Защитники Бахмута проводят как оборонительные действия, так и активные штурмовые - Минобороны

Киев • УНН

 • 331428 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские защитники Бахмута осуществляют как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Россияне несут неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Если смотреть на всю карту Украины, то ситуация неоднородна и, собственно, именно так ее надо воспринимать», - написала Маляр.

По ее словам:

  • на Востоке продолжается наступление врага
  • отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем
  • на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне

«Эпицентром остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно - Марьинский, Авдеевский, Лиманский, Бахмутский», - сообщила Маляр.

Она отметила, что на большинстве из них благодаря украинским защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют.

Маляр отметила, что кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям - Купянскому и Шахтерскому. Но бойцы отбили атаки и враг не прошел.

Цитата

«Самым горячим местом остается Бахмут. Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает полностью дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута осуществляют как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая», - рассказала Маляр.

Она добавила, что решения принимаются согласно военной целесообразности.

Дополнение

Генштаб сообщал 20 апреля, что продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения Сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта.

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