Захисник "Динамо" може продовжити кар'єру в російському "Зеніті"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Центральний оборонець збірної Угорщини та київського "Динамо Тамаш Кадар потрапив до числа бажаних гравців пітерського "Зеніту", інформує УНН з посиланням на угорський ресурс Nemzeti Sport.
Керівництво "біло-синіх" бажає отримати 8 млн євро за трансфер угорця. За інформацією джерела, сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболіст "Динамо" не потиснув руку Путіну на церемонії нагородження ЧС-2018
Відзначимо, що контракт угорця з "Динамо" чинний до літа 2020 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється у 2,5 млн євро.