Захисник "Динамо" може продовжити кар'єру в російському "Зеніті"

Керівництво "біло-синіх" бажає отримати 8 млн євро за трансфер угорця. За інформацією джерела, сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.

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Відзначимо, що контракт угорця з "Динамо" чинний до літа 2020 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється у 2,5 млн євро.