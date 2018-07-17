Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в российском "Зените"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Центральный защитник сборной Венгрии и киевского "Динамо Тамаш Кадар попал в число желаемых игроков питерского "Зенита", информирует УНН со ссылкой на венгерский ресурс Nemzeti Sport.
Руководство "бело-синих" хочет получить 8 млн евро за трансфер венгра. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров.
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Отметим, что контракт венгра с "Динамо" действует до лета 2020 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.