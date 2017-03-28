Захисник Д.Силва залишить київське "Динамо"

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Захисник київського "Динамо" Данило Сильва отримав статус вільного агента та повертається до Бразилії, передає УНН з посиланням на прес-службу київського клубу.

“Захисник Данило Сильва після семи років проведених в „Динамо“ завершує кар’єру в клубі. Футболіст отримав статус вільного агента та повертається до Бразилії”, — йдеться в повідомленні.

Данило Сильва перейшов до “Динамо” в лютому 2010 року. За час виступів в Києві футболіст у складі клубу став 2-разовим чемпіоном України, 2-разовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Своєю надійністю, безкомпромісністю та постійною націленістю на найвищий результат Данило заслужив повагу партнерів по команді і авторитет серед уболівальників.

“Футбольний клуб „Динамо“ (Київ) висловлює щиру подяку Данило Сильві за проведені матчі та виграні турніри! Ми завжди будемо цінувати твою майстерність і прагнення до перемоги, безумовний професіоналізм та чудові людські якості”, — додали в прес-службі.

Нагадаємо, захисник Є.Хачеріді не допоможе “Динамо” в найближчий місяць.

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