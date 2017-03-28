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Защитник Д.Силва покинет киевское "Динамо"

Защитник Д.Силва покинет киевское "Динамо"

Киев • УНН

 • 11618 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Защитник киевского "Динамо" Данило Силва получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.

"Защитник Данило Силва после семи лет проведенных в "Динамо" завершает карьеру в клубе. Футболист получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию", - говорится в сообщении.

Данило Силва перешел в "Динамо" в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины. Своей надежностью, бескомпромиссностью и постоянной нацеленностью на высокий результат Даниил заслужил уважение партнеров по команде и авторитет среди болельщиков.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность Данило Силве за проведенные матчи и выигранные турниры! Мы всегда будем ценить твою мастерство и стремление к победе, безусловный профессионализм и отличные человеческие качества ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, защитник Е.Хачериди не поможет "Динамо" в ближайший месяц .

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