Захід Apple в Україну: Федоров написав обнадійливий пост в Instagram

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Так, урядовець оприлюднив фото з Нью-Йорка, де у коментарях йому написали, що "всі, хто летять в США, повинні комусь привезти айфон, там істотно дешевше".

У відповідь Михайло Федоров написав: "Apple заходить в Україну. Ще трохи і не потрібно буде".

Таке повідомлення зібрало майже два десятки уподобань і низку реакцій. Зокрема, учасники дискусії запитували, чи це інформація, підтверджена на 100%, інші раділи, назвавши це "благою вістю".

При цьому один з користувачів також зазначив, що "це 100% інфа ще з минулого року, коли товарний знак зареєстрували і протягом року набір персоналу йде в лінку". Його опонент у коментарях відповів, що йдеться лише про юрпредставництво для захисту прав.

Водночас, у коментарях до такої ремарки сам Федоров нічого не відповів.

Одначе, розмови про те, що Apple нібито заходить на український ринок, справді точаться вже близько року.

Що було раніше

Так, профільні ЗМІ звернули увагу, що 15 квітня 2020 року в Києві за адресою бізнес-центру IQ офіційно зареєстрували компанію "Еппл Україна". Її єдиним засновником, як повідомляється, стала ірландська Apple Distribution International Ltd. Саме через неї компанія Apple веде діяльність в країнах за межами Північної і Латинської Америки, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Раніше також повідомлялося про наміри компанії відкрити в Україні сервісні центри.

У 2021 році Apple відкрила кілька вакансій в Україні: аналітик непрямих податків, юридичний консультант, регіональний менеджер з персоналу в підрозділ "продажів і розвитку бізнесу".