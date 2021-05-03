Заход Apple в Украину: Федоров написал обнадеживающий пост в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в своем Instagram, что "Apple заходит в Украину", передает УНН.
Детали
Так, чиновник обнародовал фото из Нью-Йорка, где в комментариях ему написали, что "все, кто летят в США, должны кому-то привезти айфон, там существенно дешевле".
В ответ Михаил Федоров написал: "Apple заходит в Украину. Еще немного и не нужно будет".
Такое сообщение собрало почти два десятка лайков и ряд реакций. В частности, участники дискуссии спрашивали, подтверждена ли эта информация на 100%, другие радовались, назвав это "благой вестью".
При этом один из пользователей также отметил, что "это 100% инфа еще с прошлого года, когда товарный знак зарегистрировали и в течение года набор персонала идет в линке". Его оппонент в комментариях возразил, что речь идет только о юрпредставительстве для защиты прав.
В то же время, в комментариях к такой ремарке сам Федоров ничего не ответил.
Однако, разговоры о том, что Apple якобы заходит на украинский рынок, действительно идут уже около года.
Что было ранее
Так, профильные СМИ обратили внимание, что 15 апреля 2020 года в Киеве по адресу бизнес-центра IQ официально зарегистрировали компанию "Эппл Украина". Ее единственным учредителем, как сообщается, стала ирландская Apple Distribution International Ltd. Именно через нее компания Apple ведет деятельность в странах за пределами Северной и Латинской Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Ранее также сообщалось о намерениях компании открыть в Украине сервисные центры.
В 2021 году Apple открыла несколько вакансий в Украине: аналитик косвенных налогов, юридический консультант, региональный менеджер по персоналу в подразделение "продаж и развития бизнеса".