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Заход Apple в Украину: Федоров написал обнадеживающий пост в Instagram

Заход Apple в Украину: Федоров написал обнадеживающий пост в Instagram

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в своем Instagram, что "Apple заходит в Украину", передает УНН.

Детали

Так, чиновник обнародовал фото из Нью-Йорка, где в комментариях ему написали, что "все, кто летят в США, должны кому-то привезти айфон, там существенно дешевле".

В ответ Михаил Федоров написал: "Apple заходит в Украину. Еще немного и не нужно будет".

Такое сообщение собрало почти два десятка лайков и ряд реакций. В частности, участники дискуссии спрашивали, подтверждена ли эта информация на 100%, другие радовались, назвав это "благой вестью".

При этом один из пользователей также отметил, что "это 100% инфа еще с прошлого года, когда товарный знак зарегистрировали и в течение года набор персонала идет в линке". Его оппонент в комментариях возразил, что речь идет только о юрпредставительстве для защиты прав.

В то же время, в комментариях к такой ремарке сам Федоров ничего не ответил.

Однако, разговоры о том, что Apple якобы заходит на украинский рынок, действительно идут уже около года.

Что было ранее

Так, профильные СМИ обратили внимание, что 15 апреля 2020 года в Киеве по адресу бизнес-центра IQ официально зарегистрировали компанию "Эппл Украина". Ее единственным учредителем, как сообщается, стала ирландская Apple Distribution International Ltd. Именно через нее компания Apple ведет деятельность в странах за пределами Северной и Латинской Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Ранее также сообщалось о намерениях компании открыть в Украине сервисные центры.

В 2021 году Apple открыла несколько вакансий в Украине: аналитик косвенных налогов, юридический консультант, региональный менеджер по персоналу в подразделение "продаж и развития бизнеса".

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