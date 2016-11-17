Закарпаття відвідає Міністр інфраструктури України
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Завтра, 18 листопада, Закарпатську область із робочим візитом відвідає Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Про це проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
Згідно з програмою візиту, в Ужгороді міністр разом із головою ОДА Геннадієм Москалем та в.о.голови обласної ради Йосипом Борто ознайомиться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту. Після цього делегація відвідає Берегівський район, де огляне новий пункт пропуску Дийда (Україна) – Берегдароц (Угорщина), проконтролює реконструкцію пункту пропуску «Лужанка» (с.Астей) та обговорить із представниками уряду Угорщини питання будівництва об’їзної автодороги Берегово – с.Астей – МАПП «Лужанка».
У програмі візиту також огляд пункту пропуску «Дяково» у Виноградівському районі та зустріч із представниками уряду Румунії.