Закарпатье посетит Министр инфраструктуры Украины
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Завтра, 18 ноября, Закарпатскую область с рабочим визитом посетит Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА, сообщает УНН.
Согласно программе визита, в Ужгороде министр вместе с главой ОГА Геннадием Москалем и и.о. председателя областного совета Иосифом Борто ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта. После этого делегация посетит Береговский район, где осмотрит новый пункт пропуска Дийда (Украина) - Берегдароц (Венгрия), проконтролирует реконструкцию пункта пропуска «Лужники» (с.Астей) и обсудит с представителями правительства Венгрии вопросы строительства объездной автодороги Берегово - с. Астей - МАПП «Лужники».
В программе визита также обзор пункта пропуска «Дьяково» в Виноградовском районе и встреча с представителями правительства Румынии.