Закарпатье посетит Министр инфраструктуры Украины

Согласно программе визита, в Ужгороде министр вместе с главой ОГА Геннадием Москалем и и.о. председателя областного совета Иосифом Борто ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта. После этого делегация посетит Береговский район, где осмотрит новый пункт пропуска Дийда (Украина) - Берегдароц (Венгрия), проконтролирует реконструкцию пункта пропуска «Лужники» (с.Астей) и обсудит с представителями правительства Венгрии вопросы строительства объездной автодороги Берегово - с. Астей - МАПП «Лужники».

В программе визита также обзор пункта пропуска «Дьяково» в Виноградовском районе и встреча с представителями правительства Румынии.