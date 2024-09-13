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Загарбники поцілили у багатоповерхівку в Херсоні: пошкоджено фасад, вибито шибки, без потерпілих

Київ • УНН

 • 15352 перегляди

Окупанти атакували житловий будинок у Херсоні, пошкодивши фасад та вибивши вікна. За попередніми даними, постраждалих немає, але будівля зазнала серйозних пошкоджень.

13 вересня збройні сили рф атакували висотний житловий будинок у Херсоні. Про потерпілих станом на зараз не повідомляється, втім будинок зазнав серйозних пошкоджень.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Сьогодні вдень російська армія атакувала багатоповерхівку у Херсоні. Ворожими снарядами пошкоджено фасад будівлі, балкони, а також вибито шибки. На щастя, минулося без потерпілих.

 – ідеться у повідомленні.
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Нагадаємо

Окупанти завдали удару по Херсонщині: троє постраждалих, одна жінка госпіталізована.

67-річна пенсіонерка поранена під час обстрілу рф Запоріжжя13.09.24, 10:02 • 28213 переглядiв

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