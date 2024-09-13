Захватчики попали в многоэтажку в Херсоне: поврежден фасад, выбиты стекла, без пострадавших
Киев • УНН
Оккупанты атаковали жилой дом в Херсоне, повредив фасад и выбив окна. По предварительным данным, пострадавших нет, но здание получило серьезные повреждения.
13 сентября вооруженные силы рф атаковали высотный жилой дом в Херсоне. О пострадавших по состоянию на сейчас не сообщается, впрочем дом получил серьезные повреждения.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Сегодня днем российская армия атаковала многоэтажку в Херсоне. Вражескими снарядами повреждены фасад здания, балконы, а также выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним,
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67-річна пенсіонерка поранена під час обстрілу рф Запоріжжя13 сентября 2024, 07:02 • 26350 просмотров