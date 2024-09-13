67-летняя пенсионерка ранена во время обстрела рф Запорожья
Киев • УНН
В результате российского артобстрела Малой Токмачки 67-летняя женщина получила осколочные ранения левого плеча во дворе своего дома. Спасатели ГСЧС оказали пострадавшей домедицинскую помощь и доставили ее в больницу.
В результате артобстрела российских войск Малой Токмачки Запорожской области 67-летняя женщина получила осколочные ранения во дворе своего дома. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Пенсионерка ранена во дворе своего дома во время российского обстрела. В результате артобстрела Малой Токмачки осколочные ранения левого плеча получила 67-летняя женщина
Спасатели ГСЧС оказали женщине домедицинскую помощь и доставили в больницу
Дополнение
За минувшие сутки российские войска нанесли 326 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской областии. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артобстрелы, повредив инфраструктуру, но без жертв среди мирного населения.