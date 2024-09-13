67-летняя пенсионерка ранена во время обстрела рф Запорожья

В результате артобстрела российских войск Малой Токмачки Запорожской области 67-летняя женщина получила осколочные ранения во дворе своего дома. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Пенсионерка ранена во дворе своего дома во время российского обстрела. В результате артобстрела Малой Токмачки осколочные ранения левого плеча получила 67-летняя женщина - написал Федоров в Telegram.

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Дополнение

За минувшие сутки российские войска нанесли 326 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской областии. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артобстрелы, повредив инфраструктуру, но без жертв среди мирного населения.