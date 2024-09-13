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67-річна пенсіонерка поранена під час обстрілу рф Запоріжжя

67-річна пенсіонерка поранена під час обстрілу рф Запоріжжя

Київ • УНН

 • 28213 перегляди

Внаслідок російського артобстрілу Малої Токмачки 67-річна жінка отримала осколкові поранення лівого плеча у дворі свого будинку. Рятувальники ДСНС надали постраждалій домедичну допомогу та доправили її до лікарні.

Внаслідок артобстрілу російських військ Малої Токмачки Запорізької області 67-річна жінка отримала осколкові поранення у дворі свого будинку.  Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Пенсіонерка поранена в дворі свого будинку під час російського обстрілу. Внаслідок артбострілу Малої Токмачки осколкові поранення лівого плеча отримала 67-річна жінка

- написав Федоров у Telegram. 

Рятувальники ДСНС надали жінці домедичну допомогу та доправили до лікарні

Доповнення 

За минулу добу російські війська завдали 326 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артобстріли, пошкодивши інфраструктуру, але без жертв серед мирного населення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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