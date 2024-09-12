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Окупанти завдали удару по Херсонщині: троє постраждалих, одна жінка госпіталізована

Окупанти завдали удару по Херсонщині: троє постраждалих, одна жінка госпіталізована

Київ • УНН

 • 16806 перегляди

У Комишанах на Херсонщині внаслідок російського удару постраждали троє людей. 75-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням плеча, двом іншим надали допомогу на місці.

У Комишанах, що на Херсонщині, через російський удар постраждали троє людей, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

"У Комишанах через російський удар постраждали троє людей, які перебували у будинку. До лікарні шпиталізували 75-річну жінку, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення плеча", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, ще двом потерпілим, 56-річному чоловіку та 49-річній жінці, меддопомогу надали на місці. У них – вибухові травми і контузії.

Окупанти вдарили з дрона по передмістю Херсона: є постраждалий10.09.24, 14:30 • 19383 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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