Окупанти завдали удару по Херсонщині: троє постраждалих, одна жінка госпіталізована
Київ • УНН
У Комишанах на Херсонщині внаслідок російського удару постраждали троє людей. 75-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням плеча, двом іншим надали допомогу на місці.
У Комишанах, що на Херсонщині, через російський удар постраждали троє людей, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
"У Комишанах через російський удар постраждали троє людей, які перебували у будинку. До лікарні шпиталізували 75-річну жінку, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення плеча", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, ще двом потерпілим, 56-річному чоловіку та 49-річній жінці, меддопомогу надали на місці. У них – вибухові травми і контузії.
Окупанти вдарили з дрона по передмістю Херсона: є постраждалий10.09.24, 14:30 • 19383 перегляди