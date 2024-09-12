Оккупанты нанесли удар по Херсонщине: трое пострадавших, одна женщина госпитализирована

В Камышанах, что на Херсонщине, из-за российского удара пострадали три человека, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

«В Камышанах из-за российского удара пострадали три человека, которые находились в доме. В больницу госпитализировали 75-летнюю женщину, которая получила взрывную травму и осколочное ранение плеча», - говорится в сообщении.

По данным ОВА, еще двум пострадавшим, 56-летнему мужчине и 49-летней женщине, медпомощь оказали на месте. У них - взрывные травмы и контузии.

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