Загроза сходження лавин зберігається у Карпатах

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах у межах Закарпатської та Івано-Франківської областей у вівторок, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 21 березня у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня в Україні переважатиме мінлива хмарність.

Також нагадаємо, 21 березня у столиці очікується погода без опадів.

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