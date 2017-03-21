Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта в Украине будет преобладать переменная облачность.

Также напомним, 21 марта в столице ожидается погода без осадков.