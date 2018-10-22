Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП: суд сьогодні обиратиме запобіжний захід водію автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо водія автобуса, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
"22 жовтня на 16:00 призначено судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Манюку М.В. – підозрюваного за ч.2 ст.286 КК України", - зазначили у суді.
Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Відразу після ДТП водія автобуса доправили до лікарні.