Загибель мера Кривого Рогу: у поліції пояснили, чому виключили версію про необережне поводження зі зброєю

Цитата

“Павлов мав зареєстровану зброю, він був мисливцем. Тому він мав навички поводження з цією зброєю і отримані дані, що він окрім мисливства ще їздив в тир. Тобто він міг вільно користуватися цією зброєю”, — розповів Батюк.

Деталі

Заступник начальника Головного управління — начальник слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Олег Сліпчук повідомив, що жодна з чотирьох камер відеоспостереження в будинку Павлова не зафіксувала сторонніх людей.

“На місці події були виявлені чотири камери відеоспостереження. Одна з них знаходилася в середині будівлі, а саме в холі будинку де проживав Павлов. За результатами огляду цього відео співробітниками поліції та слідчими було встановлено, що Павлов тривалий період часу знаходився в будинку самостійно, а саме в ніч перед трагедією”, — сказав Сліпчук.

Контекст

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.

Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.