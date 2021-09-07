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Гибель мэра Кривого Рога: в полиции объяснили, почему исключили версию о неосторожном обращении с оружием

Киев  •  УНН

 • 15299 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Правоохранители исключили версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова из-за неосторожного обращения с оружием, ведь он был охотником и имел навыки обращения с оружием. Об этом рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Павлов имел зарегистрированное оружие, он был охотником. Поэтому он имел навыки обращения с этим оружием и получены данные, он кроме охоты еще ездил в тир. То есть он мог свободно пользоваться этим оружием", - рассказал Батюк.

Детали

Заместитель начальника Главного управления - начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук сообщил, что ни одна из четырех камер видеонаблюдения в доме Павлова не зафиксировала посторонних людей.

"На месте происшествия были обнаружены четыре камеры видеонаблюдения. Одна из них находилась внутри здания, а именно в холле дома, где проживал Павлов. По результатам осмотра этого видео сотрудниками полиции и следователями было установлено, что Павлов длительный период времени находился в доме самостоятельно, а именно в ночь перед трагедией", - сказал Слипчук.

Контекст

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлова был найден мертвым.
Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.

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