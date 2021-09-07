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Загибель мера Кривого Рогу: поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова

Загибель мера Кривого Рогу: поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Правоохоронці розглядають дві версії загибелі мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. Вони стосуються самогубства. Про це розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Головним слідчим управлінням за результатами отриманих даних досудового розслідування, в тому числі судово-медичних експертиз, які вже завершено, даних отриманих під час слідчого експерименту спростовано версію про скоєння умисного вбивства Павлова та інсценування самогубства”, — сказав Батюк.

Деталі

За його словами, ці дві версії було спростовано.

“На сьогодні... основними версіями є самогубство скоєне з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям Павлова та його перебуванням на посаді мера. І є версія, все ж таки, слідство, враховуючи особу потерпілого, його спосіб життя не відкидає версію про його доведення до самогубства”, — розповів Батюк.

Він також додав, що смертельний постріл у Павлова був здійснений з близької відстані.

Контекст

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Однак, правоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.

Українські Національні Новини

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