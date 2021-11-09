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Тиснява на концерті Тревіса Скотта: репер оплатить похорони жертв

Київ • УНН

 • 26644 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Американський репер Тревіс Скотт оплатить похорони людей, які загинули на його концерті внаслідок тисняви. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

Тиснява на концерті Тревіса Скотта: репер оплатить похорони жертв

Деталі

Наразі Тревіс Скотт співпрацює зі слідством та правоохоронними органами, щоб налагодити контакт із сім’ями загиблих.

Репер оплатить похорони загиблих на його концерті фанатів. Окрім того, він готовий покрити витрати на послуги психотерапевта для родичів жертв.

Нагадаємо

Трагедія сталася у суботу, 6 листопада, на фестивалі Astroworld Festival у Г’юстоні (американський штат Техас). Натовп фанатів рушив до сцени. Кілька людей впали, після чого почалася тиснява, в якій загинуло восьмеро людей та щонайменше 11 постраждало.

Згодом на репера подали до суду.

Додамо

Astroworld — щорічний захід, який проводять у парку NRG з 2018 року, але минулого року його скасували через COVID-19.

29-річного репера Тревіса Скотта з 2013 року вісім разів номінували на премію “Греммі”. Він має трирічну доньку від світської левиці Кайлі Дженнер.

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