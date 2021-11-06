Вісім людей загинули на музичному фестивалі в Техасі через сильну тисняву

Деталі

Повідомляється, щотиснява почалася під час виступу Тревіса Скотта. В результаті інциденту загинули щонайменше вісім осіб, ще 11 постраждали.

На оприлюднених кадрах видно, як медики надають допомогу кільком людям, що лежать на підлозі серед натовпу, а репер виступає на сцені. На місці працювали медики і поліція.