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Вісім людей загинули на музичному фестивалі в Техасі через сильну тисняву

Київ • УНН

 • 30204 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У найбільшому місті Х’юстон (штат Техас) вісім людей загинули, і ще 11 отримали травми під час тисняви на музичному фестивалі, організованому репером Тревісом Скоттом. Про це УНН повідомляє з посиланням на New York Post.

Вісім людей загинули на музичному фестивалі в Техасі через сильну тисняву

Деталі

Повідомляється, щотиснява почалася під час виступу Тревіса Скотта. В результаті інциденту загинули щонайменше вісім осіб, ще 11 постраждали.

На оприлюднених кадрах видно, як медики надають допомогу кільком людям, що лежать на підлозі серед натовпу, а репер виступає на сцені. На місці працювали медики і поліція.

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