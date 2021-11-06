Вісім людей загинули на музичному фестивалі в Техасі через сильну тисняву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У найбільшому місті Х’юстон (штат Техас) вісім людей загинули, і ще 11 отримали травми під час тисняви на музичному фестивалі, організованому репером Тревісом Скоттом. Про це УНН повідомляє з посиланням на New York Post.
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Повідомляється, щотиснява почалася під час виступу Тревіса Скотта. В результаті інциденту загинули щонайменше вісім осіб, ще 11 постраждали.
На оприлюднених кадрах видно, як медики надають допомогу кільком людям, що лежать на підлозі серед натовпу, а репер виступає на сцені. На місці працювали медики і поліція.