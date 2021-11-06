Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе из-за сильной давки

Детали

Сообщается, что давка началась во время выступления Трэвиса Скотта. В результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, ещё 11 пострадали.

На обнародованных кадрах видно, как медики оказывают помощь нескольким людям, лежащих на полу среди толпы, а рэпер выступает на сцене. На месте работали медики и полиция.