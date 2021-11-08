На репера Тревіса Скотта подали до суду після загибелі 8 людей на його концерті у США

Деталі

23-річний Паредес, як твердить видання, був відвідувачем фестивалю. У позові він заявив, що Скотт та Дрейк під час виступу спровокували натовп і не зупинили концерт, коли “натовп вийшов з-під контролю” і почався хаос. На думку позивача, люди постраждали і загинули через “халатність, байдужість і безтурботність” Передес має намір стягнути з реперів 1 млн доларів як компенсацію за травми та медичні витрати, передає Daily Mail.

“Багато хто просив охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їх ігнорували”, — сказано в тексті позовної заяви.

Доповнення

Особи семи загиблих встановлені, розповів мер Х’юстона Сільвестр Тернер, передає Reuters. За його словами, серед них два підлітки віком 14 і 16 років, ще одному 21 рік, двом по 23 роки, сьомому загиблому 27 років. Особу восьмої людини поки не ідентифіковано, зазначив мер.

Нагадаємо

Люди загинули під час фестивалю 5 листопада, він проходив у парку Х’юстона NRG. На концерті було близько 50 тис. осіб. За словами начальника місцевої пожежної служби Семюеля Пенья, близько 21:15 (4:15 за часом Києва) натовп почав рухатися ближче до сцени, вже тоді деякі люди почали непритомніти, а до 21:38 (4:38 за часом Києва) “хаос посилився”. Як розповів помічник голови місцевої поліції Ларрі Саттеруайт, у ході руху натовпу на землю впали кілька людей, у них сталося “щось подібне до зупинки серця”.

Скотт після того, що сталося, запевнив, що має намір співпрацювати зі співробітниками поліції для з’ясування причин того, що сталося.