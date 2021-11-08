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На репера Тревіса Скотта подали до суду після загибелі 8 людей на його концерті у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Житель Техасу Крістіан Паредес подав позов проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка через загибель восьми людей під час фестивалю Astroworld. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

На репера Тревіса Скотта подали до суду після загибелі 8 людей на його концерті у США

Деталі

23-річний Паредес, як твердить видання, був відвідувачем фестивалю. У позові він заявив, що Скотт та Дрейк під час виступу спровокували натовп і не зупинили концерт, коли “натовп вийшов з-під контролю” і почався хаос. На думку позивача, люди постраждали і загинули через “халатність, байдужість і безтурботність” Передес має намір стягнути з реперів 1 млн доларів як компенсацію за травми та медичні витрати, передає Daily Mail.

“Багато хто просив охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їх ігнорували”, — сказано в тексті позовної заяви.

Доповнення

Особи семи загиблих встановлені, розповів мер Х’юстона Сільвестр Тернер, передає Reuters. За його словами, серед них два підлітки віком 14 і 16 років, ще одному 21 рік, двом по 23 роки, сьомому загиблому 27 років. Особу восьмої людини поки не ідентифіковано, зазначив мер.

Нагадаємо

Люди загинули під час фестивалю 5 листопада, він проходив у парку Х’юстона NRG. На концерті було близько 50 тис. осіб. За словами начальника місцевої пожежної служби Семюеля Пенья, близько 21:15 (4:15 за часом Києва) натовп почав рухатися ближче до сцени, вже тоді деякі люди почали непритомніти, а до 21:38 (4:38 за часом Києва) “хаос посилився”. Як розповів помічник голови місцевої поліції Ларрі Саттеруайт, у ході руху натовпу на землю впали кілька людей, у них сталося “щось подібне до зупинки серця”.

Скотт після того, що сталося, запевнив, що має намір співпрацювати зі співробітниками поліції для з’ясування причин того, що сталося.

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