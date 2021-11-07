Тревіс Скотт заявив, що співпрацюватиме з владою у розслідуванні тисняви на його концерті

Цитата

"Я повністю спустошений у зв'язку з тим, що сталося вчора ввечері. Мої молитви з тими, хто постраждав на фестивалі. Я повністю підтримую поліцію Х'юстона в її розслідуванні загибелі людей. - зазначається у тексті.

Раніше газета Houston Chronicle повідомила, що інцидент, внаслідок якого загинули вісім людей, стався у п'ятницю під час відкриття музичного фестивалю Astroworld Festival. Під час концерту люди почали тіснитися до передньої частини сцени, що викликало паніку, деякі відвідувачі втрачали свідомість.

"Понад 300 осіб отримали допомогу у розгорнутому біля музичного фестивалю польовому шпиталі", - заявив представник місцевої влади. За даними агентства Reuters, у 11 людей стався серцевий напад.

Загалом на захід прийшли близько 50 тис. осіб. Через подію концерт було зупинено, а другий день фестивалю скасовано.

Поліція почала розслідування

Начальник поліції Х'юстона Трой Фіннер повідомив на пресконференції, що в розслідуванні братимуть участь відділи з розслідування вбивств та боротьби з наркотиками.

Начальник пожежної служби Х'юстона Самуель Пенья сказав, що під час розслідування буде вивчено відео з місця події та з'ясовано причини напливу натовпу та "що завадило людям вибратися з цієї ситуації".

Довідково

Astroworld – щорічний захід, який проводиться у парку NRG з 2018 року, хоча минулого року його було припинено через пандемію Ковід-19.

29-річний Тревіс Скотт зробив великий прорив у 2013 році і з того часу вісім разів номінувався на премію "Греммі". Він має дитину від знаменитої світської левиці Кайлі Дженнер, яка також відвідала концерт.

Серед інших виступів, запланованих на фестивалі на вихідні, були репери Chief Keef та 21 Savage, а також австралійський рок-гурт Tame Impala.