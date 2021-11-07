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Трэвис Скотт заявил, что будет сотрудничать с властями в расследовании давки на его концерте

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский рэпер Трэвис Скотт, на концерте которого в Хьюстоне (штат Техас) восемь человек погибли в результате давки, заявил, что сотрудничает с властями по расследованию трагедии. Соответствующую запись артист разместил в субботу на Twitter, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трэвис Скотт заявил, что будет сотрудничать с властями в расследовании давки на его концерте

Цитата

“Я полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее расследовании гибели людей. — Отмечается в тексте.

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел в пятницу во время открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание.

“Более 300 человек получили помощь в развернутом у музыкального фестиваля полевом госпитале”, — заявил представитель местных властей. По данным агентства Reuters, у 11 человек случился сердечный приступ.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.

Полиция начала расследование

Начальник полиции Хьюстона Трой Фіннер сообщил на пресс-конференции, что в расследовании примут участие отделы по расследованию убийств и борьбы с наркотиками.

Начальник пожарной службы Хьюстона Самуэль Пенья сказал, что во время расследования будет изучено видео с места события и выяснены причины наплыва толпы и “что помешало людям выбраться из этой ситуации”.

Справочно

Astroworld-ежегодное мероприятие, которое проводится в парке NRG с 2018 года, хотя в прошлом году оно было прекращено из-за пандемии Ковид-19.

29-Годовой Трэвис Скотт совершил большой прорыв в 2013 году и с тех пор восемь раз номинировался на премию “Грэмми”. У него есть ребенок от знаменитой светской львицы Кайли Дженнер, которая также посетила концерт.

Среди других выступлений, запланированных на фестивале на выходные, были рэперы Chief Keef и 21 Savage, а также австралийская рок-группа Tame Impala.

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