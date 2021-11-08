На рэпера Трэвиса Скотта подали в суд после гибели 8 человек на его концерте в США

Детали

23-летний Паредес, как утверждает издание, был посетителем фестиваля. В иске он заявил, что Скотт и Дрейк во время выступления спровоцировали толпу и не остановили концерт, когда “толпа вышла из-под контроля” и начался хаос. По мнению истца, люди пострадали и погибли из-за “халатности, равнодушия и беззаботности” Передес намерен взыскать с рэперов 1 млн долларов в качестве компенсации за травмы и медицинские расходы, передает Daily Mail.

“Много кто просил охранников, нанятых Live Nation Entertainment, о помощи, но их игнорировали”, — сказано в тексте искового заявления.

Дополнения

Личности семи погибших установлены, рассказал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, передает Reuters. По его словам, среди них два подростка в возрасте 14 и 16 лет, еще одному 21 год, двум по 23 года, седьмому погибшему 27 лет. Личность восьмого человека пока не идентифицирована, отметил мэр.

Напомним

Люди погибли во время фестиваля 5 ноября, он проходил в парке Хьюстона NRG. На концерте было около 50 тыс. человек. По словам начальника местной пожарной службы Сэмюэля Пенья, около 21:15 (4:15 по времени Киева) толпа начала двигаться ближе к сцене, уже тогда некоторые люди начали падать в обморок, а к 21:38 (4:38 по времени Киева) “хаос усилился”. Как рассказал помощник главы местной полиции Ларри Саттеруайт, в ходе движения толпы на землю упали несколько человек, у них произошло “что-то вроде остановки сердца”.

Скотт после того, что произошло, заверил, что имеет намерении сотрудничать с сотрудниками полиции для выяснения причин случившегося.