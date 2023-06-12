Загибель двох курсантів-рятувальників через вибух на Харківщині: начальника кафедри відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Суд у Харківській області обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту, курсанти якої загинули через вибух, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, пише УНН.
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"Начальник кафедри, курсанти якої підірвалися, - під цілодобовим домашнім арештом", - повідомив Болвінов.
З його слів, слідчі та прокурори клопотали перед слідчим суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави.
"Але слідчий суддя обрав інший запобіжний захід для начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту. Враховуючи наявні докази, переконаний, що це судове рішення буде оскаржено", - зауважив Болвінов.
"До речі, його вже звільнили з університету цивільного захисту", - сказав він.
Нагадаємо
31 травня на Харківщині в одному з навчальних підрозділів ДСНС стався вибух, загинуло двоє курсантів.
Начальнику кафедри одного з місцевих закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність.