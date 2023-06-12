Гибель двух курсантов-спасателей из-за взрыва в Харьковской области: начальника кафедры отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Суд в Харьковской области избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты, курсанты которой погибли из-за взрыва, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, пишет УНН.
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"Начальник кафедры, курсанты которой подорвались, - под круглосуточным домашним арестом", - сообщил Болвинов.
По его словам, следователи и прокуроры ходатайствовали перед следственным судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога.
"Но следственный судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты. Учитывая имеющиеся доказательства, убежден, что это судебное решение будет обжаловано", - отметил Болвинов.
"Кстати, его уже уволили из университета гражданской защиты", - сказал он.
Напомним
31 мая в Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв, погибло двое курсантов.
Начальнику кафедры одного из местных высших учебных заведений сообщено о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности.