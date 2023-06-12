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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Гибель двух курсантов-спасателей из-за взрыва в Харьковской области: начальника кафедры отправили под домашний арест

Киев • УНН

 • 992169 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Суд в Харьковской области избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты, курсанты которой погибли из-за взрыва, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, пишет УНН.

Гибель двух курсантов-спасателей из-за взрыва в Харьковской области: начальника кафедры отправили под домашний арест

Цитата

"Начальник кафедры, курсанты которой подорвались, - под круглосуточным домашним арестом", - сообщил Болвинов.

По его словам, следователи и прокуроры ходатайствовали перед следственным судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога.

"Но следственный судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты. Учитывая имеющиеся доказательства, убежден, что это судебное решение будет обжаловано", - отметил Болвинов.

"Кстати, его уже уволили из университета гражданской защиты", - сказал он.

Напомним

31 мая в Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв, погибло двое курсантов.

Начальнику кафедры одного из местных высших учебных заведений сообщено о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности.

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