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Загибель двох курсантів через вибух у гуртожитку на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

Київ • УНН

 • 822009 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури начальнику кафедри одного з місцевих закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.

Загибель двох курсантів через вибух у гуртожитку на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

Деталі

За даними слідства, 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, вибухнув артилерійський снаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.

Як зазначають слідчі, цей снаряд приніс до навчального корпусу начальник кафедри. Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. 

“Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов'язковому порядку, інакше їх не відпускають у звільнення”, -йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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