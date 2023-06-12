Загибель двох курсантів через вибух у гуртожитку на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури начальнику кафедри одного з місцевих закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, вибухнув артилерійський снаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.
Як зазначають слідчі, цей снаряд приніс до навчального корпусу начальник кафедри. Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.
“Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов'язковому порядку, інакше їх не відпускають у звільнення”, -йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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