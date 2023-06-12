Гибель двух курсантов из-за взрыва в общежитии на Харьковщине: сообщено о подозрении начальнику кафедры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры начальнику кафедры одного из местных высших учебных заведений сообщено о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, взорвался артиллерийский снаряд калибром 152 мм. В результате этого погибли двое курсантов-спасателей, еще один получил ранения.
Как отмечают следователи, этот снаряд принес в учебный корпус начальник кафедры. Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать боевой припас до 6 июня.
“Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе, и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпускают в увольнение”, - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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