Гибель двух курсантов из-за взрыва в общежитии на Харьковщине: сообщено о подозрении начальнику кафедры

Детали

По данным следствия, 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, взорвался артиллерийский снаряд калибром 152 мм. В результате этого погибли двое курсантов-спасателей, еще один получил ранения.

Как отмечают следователи, этот снаряд принес в учебный корпус начальник кафедры. Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать боевой припас до 6 июня.

“Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе, и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпускают в увольнение”, - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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