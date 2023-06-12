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Допомагали ухилянтам виїжджати за кордон: ​на Львівщині судитимуть керівництво військкомату

Київ • УНН

 • 587942 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівництва військкомату у Львівській області, яке за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Допомагали ухилянтам виїжджати за кордон: ​на Львівщині судитимуть керівництво військкомату

Деталі

Йдеться про керівника Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виконуючого обов'язки голови військово-лікарської комісії та солдата-водія цього ж центру.

За даними слідства, вони за 3 тисячі доларів надали ухилянту підроблені медичні документи та висновок ВЛК. Також видали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.

Також у ДБР заявляють, що в.о. голови військово-лікарської комісії підбурила лікаря місцевої лікарні скласти акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів. За даними слідчих, до акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення.

Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Доповнення

Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За даними СБУ, за суми від 1 до 10 тисяч доларів організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

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