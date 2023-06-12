Допомагали ухилянтам виїжджати за кордон: на Львівщині судитимуть керівництво військкомату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівництва військкомату у Львівській області, яке за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.
Деталі
Йдеться про керівника Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виконуючого обов'язки голови військово-лікарської комісії та солдата-водія цього ж центру.
За даними слідства, вони за 3 тисячі доларів надали ухилянту підроблені медичні документи та висновок ВЛК. Також видали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.
Також у ДБР заявляють, що в.о. голови військово-лікарської комісії підбурила лікаря місцевої лікарні скласти акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів. За даними слідчих, до акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення.
Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.
Доповнення
Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За даними СБУ, за суми від 1 до 10 тисяч доларів організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.