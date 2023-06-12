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14:05
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Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
13:48
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Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
8 апреля, 12:22
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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
Эксклюзив
8 апреля, 10:26
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
8 апреля, 10:19
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Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg
8 апреля, 08:53
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Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
8 апреля, 06:46
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
8 апреля, 05:47
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Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину
7 апреля, 16:13
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 14:36
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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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