Загибель дитини від зневоднення у Маріуполі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Відкрито провадження через загибель 6-річної дівчинки від зневоднення в оточеному збройними силами РФ Маріуполі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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"За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 8 березня 2022 року під час розбору завалів зруйнованого збройними силами РФ житлового будинку у місті Маріуполі у підвалі були виявлені тіла жінки та дитини.
"За висновками лікарів, 6-річна дівчинка померла в результаті зневоднення", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних партнерів почути його, адже в Маріуполі вперше за десятки років від зневоднення померла дитина,