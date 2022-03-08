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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Почуйте мене, партнери: Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина

Почуйте мене, партнери: Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина

Київ • УНН

 • 114838 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних партнерів почути його, адже в Маріуполі вперше за десятки років від зневоднення померла дитина, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, від зневоднення померла дитина", - сказав Зеленський.

Доповнення

7 березня повідомляли, що окупанти продовжують бити по Маріуполю, немає жодного району в місті, який не було обстріляно загарбниками.

Маріуполь остаточно залишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.

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