Почуйте мене, партнери: Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних партнерів почути його, адже в Маріуполі вперше за десятки років від зневоднення померла дитина, передає кореспондент УНН.
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"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, від зневоднення померла дитина", - сказав Зеленський.
Доповнення
7 березня повідомляли, що окупанти продовжують бити по Маріуполю, немає жодного району в місті, який не було обстріляно загарбниками.
Маріуполь остаточно залишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.