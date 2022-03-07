Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Окупанти продовжують бити по Маріуполю, немає жодного району в місті, який не був обстріляний загарбниками. Про це повідомляє преслужба МВС, передає УНН.
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"Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору. Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах", - йдеться у повідомленні.
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Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.
"Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і небажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває", - додали в міністерстві.