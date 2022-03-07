Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь

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"Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду возле домов на кострах", - говорится в сообщении.

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Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране - военные.

"Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться. Важна борьба и нежелание местного населения видеть на своих улицах российское трехцветное тряпье, поэтому борьба за украинский Мариуполь продолжается", - добавили в министерстве.