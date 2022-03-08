Услышьте меня, партнеры: Зеленский сообщил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

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"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, наверное, со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры, от обезвоживания умер ребенок", - сказал Зеленский.

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7 марта сообщали, что оккупанты продолжают бить по Мариуполю, нет ни одного района в городе, который не был обстрелян захватчиками.

Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране - военные.