Гибель ребенка от обезвоживания в Мариуполе: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Открыто производство из-за гибели 6-летней девочки от обезвоживания в окруженном вооруженными силами РФ Мариуполе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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"Под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 8 марта 2022 года во время разбора завалов разрушенного вооруженными силами РФ жилого дома в городе Мариуполе в подвале были обнаружены тела женщины и ребенка.
"По заключению врачей, 6-летняя девочка умерла в результате обезвоживания", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров услышать его, ведь в Мариуполе впервые за десятки лет от обезвоживания умер ребенок.