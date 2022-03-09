Гибель ребенка от обезвоживания в Мариуполе: открыто производство

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"Под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 8 марта 2022 года во время разбора завалов разрушенного вооруженными силами РФ жилого дома в городе Мариуполе в подвале были обнаружены тела женщины и ребенка.

"По заключению врачей, 6-летняя девочка умерла в результате обезвоживания", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров услышать его, ведь в Мариуполе впервые за десятки лет от обезвоживания умер ребенок.