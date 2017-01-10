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Задоволеність життям в Україні за шість років знизилася на 4% - ЄБРР

Задоволеність життям в Україні за шість років знизилася на 4% - ЄБРР

Київ • УНН

 • 15842 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Рівень задоволеності життям в Україні серед опитаних у 2016 році становив 26,16%, що на майже 4% нижче у порівнянні з 2010-им, коли він становив 30,06%. Про це йдеться в оприлюдненому ЄБРР дослідженні, передає УНН.

Вказано, що в 2016 році, 10 “найщасливіших” країн у регіоні - з Середньої Азії і Центральної Європи і країн Балтії, в той час як Росія, країни Східної Європи та Кавказу і Південно-Східної Європи опинилися в нижній частині індексу задоволеності життям.

Задоволеність життям в Узбекистані вище, ніж в будь-якій іншій країні з перехідною економікою. Наступні п’ять найбільш задоволених країн з перехідною економікою - Таджикистан, Киргизька Республіка, Естонія, Словенія і Казахстан відповідно.

На противагу, Греція має найнижчий відсоток респондентів, які заявили, що наразі задоволені своїм життям, над нею розмістилися Молдова, Україна та Вірменія.

Як зазначається, в Україні лише 9% і 11% респондентів відповідно вважають, що економічна і політична ситуація в країні була кращою в 2016 році, ніж за чотири роки до дослідження. Ці цифри є одними з найнижчих, йдеться у дослідженні, і є нижчими, ніж відповідні середні показники для країн Східної Європи та Кавказу, а також загальні середні значення для регіону з перехідною економікою.

Крім того, тільки 10% опитаних вважають, що у 2016 році в країні було менше корупції, ніж за чотири роки до дослідження, і ця цифра відповідає середньому значенню в Італії, однак все ще нижче відповідних значень для країн Східної Європи та Кавказу, регіону з перехідною економікою і Німеччини (16%, 23% і 16% відповідно), йдеться у дослідженні.

13% респондентів в Україні вважають, що їх сім'ї жили краще в 2016 році, ніж за чотири роки до дослідження. Крім того, лише 12% опитаних повідомляють, що вони задоволені своєю поточною фінансовою ситуацією, показник, значно нижчий за середній (17%) у країнах Східної Європи та Кавказу і середній у регіоні з перехідною економікою (31%). Знову ж таки, ці цифри є одними з найнижчих у всьому регіоні з перехідною економікою.

Трохи більше 25% українських респондентів задоволені життям, третій найнижчий результат в регіоні з перехідною економікою. Задоволеність життям з 2010 року знизилася на 4 процентних пункти, що є на 17 процентних пунктів нижче, ніж в середньому у регіоні з перехідною економікою. Задоволеність життям знизилася практично у всіх демографічних групах, за винятком осіб у віці від 40 до 59 років.

Оптимізм щодо кращого майбутнього для наступного покоління також знизився з 2010 року і наразі є на 7 процентних пунктів нижчим середнього показника у регіоні з перехідною економікою, де він становить 50%. Рівень оптимізму впав практично рівномірно; дані показують невеликі зміни в усіх вікових категоріях та категоріях за доходами.

Повідомляється, що респонденти оцінювали твердження "з огляду на всі обставини, зараз я задоволений своїм життям" за шкалою від 1 ("категорично не згоден") до 5 ("повністю згоден"). Йдеться про відсоток респондентів, які згодні або повністю згодні з твердженням у 2006, 2010 і 2016 роках.

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