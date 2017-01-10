Удовлетворенность жизнью в Украине за шесть лет снизилась на 4% - ЕБРР

Указано, что в 2016 году, 10 "самых счастливых" стран в регионе - из Средней Азии, Центральной Европы и стран Балтии, в то время как Россия, страны Восточной Европы и Кавказа и Юго-Восточной Европы оказались в нижней части индекса удовлетворенности жизнью.

Удовлетворенность жизнью в Узбекистане выше, чем в любой другой стране с переходной экономикой. Следующие пять наиболее довольных стран с переходной экономикой - Таджикистан, Кыргызская Республика, Эстония, Словения и Казахстан соответственно.

В противовес, Греция имеет самый низкий процент респондентов, которые заявили, что сейчас довольны своей жизнью, над ней разместились Молдова, Украина и Армения.

Как отмечается, в Украине лишь 9% и 11% респондентов соответственно считают, что экономическая и политическая ситуация в стране была лучше в 2016 году, чем за четыре года до исследования. Эти цифры являются одними из самых низких, говорится в исследовании, и ниже, чем соответствующие средние показатели для стран Восточной Европы и Кавказа, а также общие средние значения для региона с переходной экономикой.

Кроме того, только 10% опрошенных считают, что в 2016 году в стране было меньше коррупции, чем за четыре года до исследования, и эта цифра соответствует среднему значению в Италии, однако все еще ниже соответствующих значений для стран Восточной Европы и Кавказа, региона с переходной экономикой и Германии (16%, 23% и 16% соответственно), говорится в исследовании.

13% респондентов в Украине считают, что их семьи жили лучше в 2016 году, чем за четыре года до исследования. Кроме того, лишь 12% опрошенных сообщают, что они довольны своей текущей финансовой ситуацией, показатель, значительно ниже среднего (17%) в странах Восточной Европы и Кавказа и средней в регионе с переходной экономикой (31%). Опять же, эти цифры являются одними из самых низких во всем регионе с переходной экономикой.

Чуть более 25% украинских респондентов довольны жизнью, третий самый низкий результат в регионе с переходной экономикой. Удовлетворенность жизнью с 2010 года снизилась на 4 процентных пункта, что является на 17 процентных пунктов ниже, чем в среднем в регионе с переходной экономикой. Удовлетворенность жизнью снизилась практически во всех демографических группах, за исключением лиц в возрасте от 40 до 59 лет.

Оптимизм относительно лучшего будущего для следующего поколения также снизился с 2010 года и сейчас на 7 процентных пункта ниже среднего показателя в регионе с переходной экономикой, где он составляет 50%. Уровень оптимизма упал практически равномерно; данные показывают небольшие изменения во всех возрастных категориях и категориях по доходам.

Сообщается, что респонденты оценивали утверждение "учитывая все обстоятельства, сейчас я доволен своей жизнью" по шкале от 1 ("категорически не согласен") до 5 ("полностью согласен"). Речь идет о проценте респондентов, которые согласны или полностью согласны с утверждением в 2006, 2010 и 2016 годах.