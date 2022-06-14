Забруднене повітря скорочує тривалість життя у світі більш ніж на два роки - дослідження

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Згідно зі звітом Інституту енергетичної політики університету Чикаго, середня людина в Південній Азії прожила б на п'ять років довше, якби рівень дрібних твердих частинок в повітрі відповідав стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар, де проживає 300 мільйонів людей, хвороби легень та серця, спричинені так званим забрудненням PM2,5, скорочують тривалість життя на вісім років, а у столиці Нью-Делі – на десять років.

Забруднення PM2,5 - 2,5 мікрона в діаметрі, що приблизно дорівнює діаметру людського волосся - проникає глибоко в легені і потрапляє в кровотік.

У 2013 році Організація Об'єднаних Націй класифікувала його як агент, який викликає рак.

ВООЗ заявляє, що щільність PM2,5 у повітрі не повинна перевищувати 15 мікрограмів на кубічний метр у будь-який 24-годинний період або 5 мкг/м3 у середньому за весь рік.

Зіткнувшись із зростаючою кількістю доказів згубного впливу на здоров'я, ВООЗ посилила ці стандарти минулого року, що стало першою зміною з моменту створення керівництва з якості повітря у 2005 році.

Ситуація в світі

Майже всі населені регіони світу перевищують норми забруднення повітря ВООЗ, але найбільше в Азії: у 15 разів у Бангладеш, у 10 разів в Індії та у дев'ять разів у Непалі та Пакистані.

Центральна та Західна Африка, а також більша частина Південно-Східної Азії та частини Центральної Америки також стикаються з рівнем забруднення та скороченням тривалості життя, що значно перевищує середньосвітовий рівень.

Цікаво, але забруднення PM2,5 у 2020 році, згідно з останніми доступними даними, практично не змінилося порівняно з минулим роком, незважаючи на різке уповільнення світової економіки та відповідне зниження викидів CO2 через карантин Covid-19.

"У Південній Азії рівень забруднення фактично виріс протягом першого року пандемії", - зазначають автори.

Однією з країн, де відбулися значні поліпшення, є Китай.

Забруднення PM2,5 знизилося в країні з населенням 1,4 мільярда людей майже на 40% у період з 2013 по 2020 рік, що збільшило тривалість життя на два роки.

Але навіть за такого прогресу життя в Китаї сьогодні в середньому скорочується на 2,6 роки.

У звіті йдеться, що в порівнянні з іншими причинами передчасної смерті вплив забруднення PM2,5 порівняно з курінням тютюну, більш ніж утричі більше, ніж вживання алкоголю, і вшестеро більше, ніж ВІЛ/СНІД.