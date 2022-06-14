Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни в мире более чем на два года - исследование

Детали

Согласно отчету Института энергетической политики Чикагского университета, средний человек в Южной Азии прожил бы на пять лет дольше, если бы уровень мелких твердых частиц в воздухе соответствовал стандартам Всемирной организации здравоохранения.

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, где проживает 300 миллионов человек, болезни легких и сердца, вызванные так называемым загрязнением PM2,5, сокращают продолжительность жизни на восемь лет, а в столице Нью-Дели – на десять лет.

Загрязнение PM2,5 – 2,5 микрона в диаметре, что примерно равно диаметру человеческих волос – проникает глубоко в легкие и попадает в кровоток.

В 2013 году Организация Объединенных Наций классифицировала его как агент, вызывающий рак.

ВОЗ заявляет, что плотность PM2,5 в воздухе не должна превышать 15 микрограмм на кубический метр в любой 24-часовой период или 5 мкг/м3 в среднем за весь год.

Столкнувшись с растущим количеством доказательств губительного воздействия на здоровье, ВОЗ усилила эти стандарты в прошлом году, что стало первым изменением с момента создания руководства по качеству воздуха в 2005 году.

Ситуация в мире

Почти все населенные регионы мира превышают нормы загрязнения воздуха ВОЗ, но больше всего в Азии: в 15 раз в Бангладеш, в 10 раз в Индии и в девять раз в Непале и Пакистане.

Центральная и Западная Африка, а также большая часть Юго-Восточной Азии и части Центральной Америки сталкиваются с уровнем загрязнения и сокращением продолжительности жизни, что значительно превышает среднемировой уровень.

Интересно, но загрязнение PM2,5 в 2020 году, согласно последним доступным данным, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на резкое замедление мировой экономики и соответствующее снижение выбросов CO2 из-за карантина Covid-19.

"В Южной Азии уровень загрязнения фактически вырос в течение первого года пандемии", – отмечают авторы.

Одной из стран, где произошли значительные улучшения, является Китай.

Загрязнение PM2,5 снизилось в стране с населением 1,4 миллиарда человек почти на 40% в период с 2013 по 2020 год, что увеличило продолжительность жизни на два года.

Но даже при таком прогрессе жизнь в Китае сегодня в среднем сокращается на 2,6 года.

В отчете говорится, что по сравнению с другими причинами преждевременной смерти влияние загрязнения PM2,5 по сравнению с курением табака, более чем втрое больше, чем употребление алкоголя, и в шесть раз больше, чем ВИЧ/СПИД.