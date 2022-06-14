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Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни в мире более чем на два года - исследование

Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни в мире более чем на два года - исследование

Киев • УНН

 • 224781 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Загрязнение воздуха, вызванное преимущественно сжиганием ископаемого топлива, сокращает жизнь во всем мире более чем на два года, сообщили исследователи. Об этом УНН пишет, ссылаясь на AFP.

Детали

Согласно отчету Института энергетической политики Чикагского университета, средний человек в Южной Азии прожил бы на пять лет дольше, если бы уровень мелких твердых частиц в воздухе соответствовал стандартам Всемирной организации здравоохранения.

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, где проживает 300 миллионов человек, болезни легких и сердца, вызванные так называемым загрязнением PM2,5, сокращают продолжительность жизни на восемь лет, а в столице Нью-Дели – на десять лет.

Загрязнение PM2,5 – 2,5 микрона в диаметре, что примерно равно диаметру человеческих волос – проникает глубоко в легкие и попадает в кровоток.

В 2013 году Организация Объединенных Наций классифицировала его как агент, вызывающий рак.

ВОЗ заявляет, что плотность PM2,5 в воздухе не должна превышать 15 микрограмм на кубический метр в любой 24-часовой период или 5 мкг/м3 в среднем за весь год.

Столкнувшись с растущим количеством доказательств губительного воздействия на здоровье, ВОЗ усилила эти стандарты в прошлом году, что стало первым изменением с момента создания руководства по качеству воздуха в 2005 году.

Ситуация в мире

Почти все населенные регионы мира превышают нормы загрязнения воздуха ВОЗ, но больше всего в Азии: в 15 раз в Бангладеш, в 10 раз в Индии и в девять раз в Непале и Пакистане.

Центральная и Западная Африка, а также большая часть Юго-Восточной Азии и части Центральной Америки сталкиваются с уровнем загрязнения и сокращением продолжительности жизни, что значительно превышает среднемировой уровень.

Интересно, но загрязнение PM2,5 в 2020 году, согласно последним доступным данным, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на резкое замедление мировой экономики и соответствующее снижение выбросов CO2 из-за карантина Covid-19.

"В Южной Азии уровень загрязнения фактически вырос в течение первого года пандемии", – отмечают авторы.

Одной из стран, где произошли значительные улучшения, является Китай.

Загрязнение PM2,5 снизилось в стране с населением 1,4 миллиарда человек почти на 40% в период с 2013 по 2020 год, что увеличило продолжительность жизни на два года.

Но даже при таком прогрессе жизнь в Китае сегодня в среднем сокращается на 2,6 года.

В отчете говорится, что по сравнению с другими причинами преждевременной смерти влияние загрязнения PM2,5 по сравнению с курением табака, более чем втрое больше, чем употребление алкоголя, и в шесть раз больше, чем ВИЧ/СПИД.

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