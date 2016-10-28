Заборгованість із виплати зарплати зросла у вересні на 4% — Держстатистики

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 36300 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 27410 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 36020 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 53918 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 54572 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 76544 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85363 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148845 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208290 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194269 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 31383 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 28184 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 29239 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 32100 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 39793 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 36284 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 40106 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 53898 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 506609 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 338394 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 9324 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10483 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132203 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 191249 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 133499 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Заборгованість із виплати зарплати зросла у вересні на 4% — Держстатистики

Заборгованість із виплати зарплати зросла у вересні на 4% — Держстатистики

Київ • УНН

 • 9996 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні упродовж вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,0% та станом на перше жовтня 2016 року становила 1,979 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними Держстатистики, упродовж вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,0% або на 76,2 млн грн, і станом на перше жовтня становила 1978,5 млн грн.

Зокрема, на початок жовтня основна частка загальної суми боргу приходилась на промисловість — 73,1%, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність — 9,5%. При цьому, більше половини боргу зафіксовано в Луганській області — 25,1%, Донецькій області — 18,5% та у Харківській області — 10,1%.

Водночас, у вересні поточного року заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 5,7% або на 70,7 млн грн і станом на перше жовтня становила 1, 308 млрд грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.

Як повідомляв УНН, запропоноване урядом підвищення заробітної плати призведе до ще більшого відходу бізнесу в тінь, а також до збільшення податкових витрат.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33