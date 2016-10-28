Заборгованість із виплати зарплати зросла у вересні на 4% — Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні упродовж вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,0% та станом на перше жовтня 2016 року становила 1,979 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, упродовж вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,0% або на 76,2 млн грн, і станом на перше жовтня становила 1978,5 млн грн.
Зокрема, на початок жовтня основна частка загальної суми боргу приходилась на промисловість — 73,1%, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність — 9,5%. При цьому, більше половини боргу зафіксовано в Луганській області — 25,1%, Донецькій області — 18,5% та у Харківській області — 10,1%.
Водночас, у вересні поточного року заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 5,7% або на 70,7 млн грн і станом на перше жовтня становила 1, 308 млрд грн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.
Як повідомляв УНН, запропоноване урядом підвищення заробітної плати призведе до ще більшого відходу бізнесу в тінь, а також до збільшення податкових витрат.